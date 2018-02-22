Falcon вывел испанский спутник в космос на ступени second-hand

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с испанским спутником PAZ.

Запуск был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 6:17 по времени Западного побережья США (17:17 по московскому времени). До этого старт неоднократно откладывался, последний раз — из-за сильного ветра. Первая ступень Falcon 9 ранее уже использовалась для выполнения полета в космос.

Как сообщает ТАСС, спутник PAZ изготовлен европейским консорциумом Airbus и предназначен для картографии, мониторинга окружающей среды, оценки состояния водных, земельных и лесных ресурсов. Кроме спутника PAZ ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту два экспериментальных спутника Starlink, которые обеспечат Интернетом десятки миллионов жителей отдаленных регионов Земли.