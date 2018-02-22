Павел Погребняк перешел в "Тосно"

Футбольный клуб "Тосно" из Ленинградской области объявил о подписании контракта с российским нападающим Павлом Погребняком. Соглашение между командой и 34-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

Экс-форвард сборной России и московского "Динамо" находился на просмотре в клубе весь предыдущий сбор. Ранее "Динамо", в одностороннем порядке разорвало соглашение с Погребняком, который пропустил матч чемпионата России против "Анжи". Известно, что в момент поединка он улетел в Италию, где решил посмотреть матч чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Интером".