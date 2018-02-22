Московский мост в Киеве переименовали в Северный

В Киеве больше не будет Московского моста — его переименовали в Северный. Как и еще ряд улиц и микрорайонов. Так власти украинской столицы борются с остатками советского прошлого.

Как добавляет телеканал "Россия 24", заодно на Украине старательно зачищают все то, что связывало ее и Россию. К примеру, Комсомольский массив теперь стал Северо-Броварским, а переулок Панфиловцев будет носить имя киевского митрополита Иова Борецкого.