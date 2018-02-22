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22 февраля 201820:55

"Локомотив" снова обыграл "Ниццу" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Терещенко Михаил/ТАСС

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22 февраля в Москве прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между столичным "Локомотивом" и французской "Ниццей". Команду Юрия Семина даже устраивало поражение с минимальным счетом, чтобы пройти в следующий раунд турнира. Однако железнодорожники смогли добиться победы — 1:0.

В первом тайме в составе гостей выделялся нападающий Марио Балотелли, который дважды попал в перекладину ворот, которые защищал Гилерме. А вот хозяева поля сумели открыть счет в этой встрече. У "красно-зеленых" отличился капитан команды Игорь Денисов. Французам теперь было необходимо забивать три мяча, чтобы рассчитывать на выход в следующий раунд Лиги Европы.

Во втором тайме футболисты "Ниццы" большими силами пошли вперед, пытаясь спасти игру. У "Локомотива" появилось много пространства для проведения острых контратак. Несколько раз подопечные Юрия Семина простили гостей, не использовав отличные моменты. Тем не менее хозяева поля смогли удержать минимальное преимущество, победив французов со счетом 1:0 и выйдя в 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, что в первой игре этих соперников в Ницце российская команда, уступая два мяча, сумела победить со счетом 3:2. Ранее в 1/8 финала Лиги Европы вышел ЦСКА, обыгравший 21 февраля на своем поле "Црвену Звезду".

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