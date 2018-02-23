Ждем первое российское золото в Пхенчхане

Сегодня первое российское золото Олимпиады близко как никогда: в Ледовом дворце Каннына две фигуристки — Евгения Медведева и Алина Загитова — выступят с произвольной программой.

В минувшую среду во время показа короткой программы спортсменки с интервалом в несколько минут установили новые мировые рекорды. Сейчас отставание Медведевой от Загитовой — 1,31 балла, напоминает телеканал "Россия 24".

Интрига в том, кто из них в итоге станет олимпийской чемпионкой, а кто получит серебро. А в ближайшее время перед судьями и зрителями предстанет третья российская фигуристка — Мария Сотскова. После короткой программы она — 12-я.