Путин вручил "Золотую Звезду" родным Филипова и поблагодарил участников сирийской кампании

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Конфликт в Сирии 2 часа назад
Путин вручил "Золотую Звезду" родным Филипова и поблагодарил участников сирийской кампанииЧитайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Героя России родителям погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова и его вдове Ольге. Это произошло в Кремле на торжественной церемонии вручения государственных наград, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
Заместитель командира эскадрильи штурмового авиаполка Восточного военного округа майор Роман Филипов погиб в бою с террористами в Сирии 3 февраля: его штурмовик Су-25 сбили над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик катапультировался, однако приземлился на территории, подконтрольной боевикам, и вступил с ними в бой.
Когда до боевиков оставалось несколько десятков метров, тяжелораненый офицер подорвал себя гранатой. Шестого февраля указом президента РФ ему было посмертно присвоено звание Героя России, передает "Интерфакс". Тело погибшего пилота удалось вернуть в Россию нашей военной разведке во взаимодействии с турецкими коллегами. Похоронили майора Филипова 8 февраля в Воронеже.
По словам президента, Роман Филипов "принял неравный бой с террористами, не сдался, не отступил, и мы имеем полное право сравнить его и с героями-защитниками Брестской крепости, с защитниками Москвы, Сталинграда". Вне зависимости от исторического контекста, от времени, в котором мы живем, жизнь у человека, во всяком случае земная, всего одна, напомнил президент.
"И если человек готов идти до конца, пожертвовать собой в интересах своего народа, то это и есть высшее проявление личного мужества, героизма, преданности своей Родине", — сказал Владимир Путин.
"Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль. Низкий поклон вам, спасибо за то, что вы воспитали отважного, достойного сына, русского офицера, сына своего Отечества", — обратился Путин присутствующим в зале родным погибшего офицера.
Владимир Путин также вновь поблагодарил всех российских военных, участвовавших в операции в Сирии и доказавших свое воинское мастерство в реальных боевых условиях. Действуя смело, решительно и мужественно, они помогли сирийской армии разгромить крупные и хорошо оснащенные террористические группировки, сказал глава государства.
В День защитника Отечества в России чествуют настоящих патриотов, которые надежно стоят на защите суверенитета и безопасности страны, добавил президент. Он также вручил орден Ушакова тяжелому авианесущему крейсеру "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", орден Нахимова — гвардейскому ракетному крейсеру "Варяг", орден Суворова — Краснознаменному Южному военному округу. Первые две награды Владимир Путин закрепил на знаменах кораблей, третью передал командующему Южным военным округом Александру Дворникову.
Прямую трансляцию церемонии вручения государственных наград в Кремле вел сайт Вести.Ru.
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