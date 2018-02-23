Последствия аварии с участием 12 машин в Петербурге сняли на видео

Три человека получили серьезные травмы в столкновении 12 автомобилей на 101-м километре КАД в Санкт-Петербурге, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП.

Как можно судить по кадрам, в аварию у съезда на Шафировский проспект сегодня утром попали три грузовика, "Газель", несколько джипов и легковушек, одну из которых отбросило далеко вперед. Первоначально столкнулись легковушка и фура, а затем в них врезались остальные участники дорожного движения.

В больницу экстренно доставили водителя Opel, который получил тяжелые травмы, состояние еще двоих пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести.

Представители Росавтодора опровергли сообщения водителей о гололеде на КАД, отметив, что "зимней скользкости на участке зафиксировано не было".