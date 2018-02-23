Путин познакомился с возможностями "Эры"

Президент России Владимир Путин ознакомился с макетом инновационного технополиса "Эра", который строят в Анапе.

Презентацию устроили в Андреевском зале Кремля.

В 2018 году планируется создать инфраструктуру и организовать работу научно-исследовательского кластера Минобороны России; высокотехнологичные проекты будут приниматься согласно научно-технической повестке ведомства.

По словам начальника военного инновационного технополиса "Эра" Федора Дедуса, цель разработок — создание систем искусственного интеллекта военного назначения.

Для сотрудников технополиса, заявил министр обороны Сергей Шойгу, построят жилой комплекс на тысячу квартир.

Также президенту показали макет Храмового комплекса во славу Русского оружия, строить который будут в поселке Кубинка Московской области, передает РИА Новости.