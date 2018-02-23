"Газпром" поставил два рекорда подряд

Газпром установил новый рекорд. Максимальный исторический показатель суточного экспорта газа в дальнее зарубежье 22 февраля составил 645 миллионов 700 тысяч кубометров газа. Предыдущее пиковое значение сутками ранее было на 600 тысяч кубометров меньше.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что в 2017 году холдинг увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,5 процента - до 472 миллиардов кубометров. Экспорт газа в Европу вырос более чем на 8 процентов, превысив 193,5 миллиарда кубометров, передает телеканал "Россия 24".