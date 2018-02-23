СМИ: "Валенсия" заинтересовалась спартаковцем Промесом

Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес заинтересовал испанскую "Валенсию". Известно, что скауты "летучих мышей" наблюдали за игрой голландца в выездном матче "красно-белых" против "Атлетика" из Бильбао в рамках Лиги Европы. Об этом сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на испанское издание Marca.

Промес провел на поле стадиона "Сан-Мамес" все 90 минут и не отметился результативными действиями. Подопечные Массимо Карреры одержали победу со счетом 2:1, которая, однако, не позволила пройти спартаковцам в следующую стадию турнира. В первом матче москвичи уступили со счетом 1:3.

Напомним, что ранее свой интерес к форварду проявлял английский "Саутгемптон", однако клубы не сошлись в цене.