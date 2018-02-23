Выиграть в "космическую лотерею": астроном-любитель случайно снял взрыв сверхновой

Аргентинец Виктор Бусо (Víctor Buso) поймал свою счастливую звезду – в прямом и переносном смыслах. Любитель астрономии сделал редчайшие кадры – взрыв сверхновой.

Поясним, что это феномен, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 4-8 порядков (на 10-20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки.

Как правило, вспышки сверхновых наблюдаются постфактум, когда событие уже произошло и его излучение достигло Земли. Однако до сих пор ещё ни разу исследователям не удавалось зафиксировать "оптический свет" от подобных вспышек, сообщают в пресс-релизе исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, которые работали с потрясающими снимками.

"Наблюдения звёзд в первые моменты, когда они начинают взрываться, предоставляют информацию, которая не может быть напрямую получена каким-либо другим способом. Данные Бусо являются исключительными. Это как выиграть в космическую лотерею", — рассказывает Алекс Филиппенко (Alex Filippenko), который занимался детальным анализом события.

По словам Виктора Бусо, 20 сентября 2016 года он тестировал новую камеру на своём 40-сантиметровом телескопе. Объектом съёмки стала спиральная галактика NGC 613 в созвездии Скульптор.

На протяжении полутора часов астроном снимал галактику с 20-секундной выдержкой, и в первые 20 минут изображения были одинаковыми. Но затем Бусо увидел яркую точку в конце одного из "рукавов" галактики и понял, что, вероятно, стал свидетелем чего-то необычного. Правда, чего именно, он определить не смог, поэтому обратился к профессионалам из Института астрофизики де ла Плата.

Поняв, что за кадры перед ними, те немедленно связались с коллегами из Университета Беркли. Позднее эксперты отметили, что шанс поймать в объектив такое событие составляет один на десять, если не на сто миллионов.

Далее обработкой снимков занялась международная команда исследователей. В течение двух месяцев после открытия сверхновой, которая получила название SN 2016gkg, за ней наблюдали из обсерватории Кека на Гавайях, и также из Ликской обсерватории в Калифорнии.

Снимки Буcо и дальнейшие наблюдения помогли выяснить, что сверхновая относится к типу IIb.

По расчётам учёных, масса SN 2016gkg примерно в 20 раз превышала массу Солнца, но к моменту взрыва три четверти своей массы звезда уже успела сбросить, "похудев" до пяти солнечных масс.

Авторы исследования отмечают, что они в дальнейшем получат ещё больше данных о структуре звезды непосредственно перед вспышкой, а также о самой вспышке, и эта информация станет просто бесценной.

Пока они разрабатывают гидродинамические модели взрыва, которые помогут выявить отдельные фазы эволюции звезды и процессы, которые за них отвечают.

Более подробно об удивительном открытии и дальнейшей научной работе рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Nature.

Кстати, ранее астрофизики сымитировали взрыв сверхновой в лаборатории и даже показали это событие в формате 3D.

Также напомним всем неравнодушным любителям астрономии, что в 2022 году рождение сверхновой можно будет увидеть невооружённым глазом.