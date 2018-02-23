Тема:
Взрывы сверхновых 3 часа назад
Выиграть в "космическую лотерею": астроном-любитель случайно снял взрыв сверхновой
В центре снимка – спиральная галактика NGC 613, а чуть ниже красным цветом указана взорвавшаяся сверхновая, получившая название SN 2016gkg.
Фото C. Kilpatrick, UC Santa Cruz, Carnegie Institution for Science, Las Campanas Observatory, Chile.
Аргентинец Виктор Бусо (Víctor Buso) поймал свою счастливую звезду – в прямом и переносном смыслах. Любитель астрономии сделал редчайшие кадры – взрыв сверхновой.
Поясним, что это феномен, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 4-8 порядков (на 10-20 звёздных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки.
Как правило, вспышки сверхновых наблюдаются постфактум, когда событие уже произошло и его излучение достигло Земли. Однако до сих пор ещё ни разу исследователям не удавалось зафиксировать "оптический свет" от подобных вспышек, сообщают в пресс-релизе исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, которые работали с потрясающими снимками.
"Наблюдения звёзд в первые моменты, когда они начинают взрываться, предоставляют информацию, которая не может быть напрямую получена каким-либо другим способом. Данные Бусо являются исключительными. Это как выиграть в космическую лотерею", — рассказывает Алекс Филиппенко (Alex Filippenko), который занимался детальным анализом события.
По словам Виктора Бусо, 20 сентября 2016 года он тестировал новую камеру на своём 40-сантиметровом телескопе. Объектом съёмки стала спиральная галактика NGC 613 в созвездии Скульптор.
На протяжении полутора часов астроном снимал галактику с 20-секундной выдержкой, и в первые 20 минут изображения были одинаковыми. Но затем Бусо увидел яркую точку в конце одного из "рукавов" галактики и понял, что, вероятно, стал свидетелем чего-то необычного. Правда, чего именно, он определить не смог, поэтому обратился к профессионалам из Института астрофизики де ла Плата.
Поняв, что за кадры перед ними, те немедленно связались с коллегами из Университета Беркли. Позднее эксперты отметили, что шанс поймать в объектив такое событие составляет один на десять, если не на сто миллионов.
Далее обработкой снимков занялась международная команда исследователей. В течение двух месяцев после открытия сверхновой, которая получила название SN 2016gkg, за ней наблюдали из обсерватории Кека на Гавайях, и также из Ликской обсерватории в Калифорнии.
Снимки Буcо и дальнейшие наблюдения помогли выяснить, что сверхновая относится к типу IIb.
По расчётам учёных, масса SN 2016gkg примерно в 20 раз превышала массу Солнца, но к моменту взрыва три четверти своей массы звезда уже успела сбросить, "похудев" до пяти солнечных масс.
Авторы исследования отмечают, что они в дальнейшем получат ещё больше данных о структуре звезды непосредственно перед вспышкой, а также о самой вспышке, и эта информация станет просто бесценной.
Пока они разрабатывают гидродинамические модели взрыва, которые помогут выявить отдельные фазы эволюции звезды и процессы, которые за них отвечают.
Более подробно об удивительном открытии и дальнейшей научной работе рассказывается в статье, которая была опубликована в журнале Nature.
Кстати, ранее астрофизики сымитировали взрыв сверхновой в лаборатории и даже показали это событие в формате 3D.
Также напомним всем неравнодушным любителям астрономии, что в 2022 году рождение сверхновой можно будет увидеть невооружённым глазом.
-
Физики воспроизвели в лаборатории одну из ярчайших вспышек во Вселенной1 месяц назад
-
Астрономы создали "химический портрет" остатка взорвавшейся звезды2 месяца назад
-
Нет объяснения: повторно вспыхнувшая сверхновая удивила астрономов невероятным выбросом энергии3 месяца назад
-
Астрономическая сенсация XVI века оказалась столкновением остывающих звёзд4 месяца назад
-
Несколько рентгеновских фотонов рассказали о странной вуали на месте взрыва мёртвой звезды5 месяцев назад
-
Астрофизики впервые показали взрыв сверхновой в 3D7 месяцев назад
-
Загитова и Медведева выиграли турнир фигуристок
- Российские хоккеисты вышли в финал Олимпиады
- Наши спринтеры-лыжники добыли серебро Игр-2018
- Крушельницкий и Брызгалова вернулись на родину
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Путин вручил "Золотую звезду" родным Романа Филипова
- Хоккеисты из России сыграют в финале Олимпиады с немцами
- Во Львове демонтируют памятник победе над нацизмом
- Великобритания призывает продолжать антироссийские санкции
- Российскую бобслеистку подозревают в употреблении допинга
-
Заявление Крушельницкого пролило свет на ситуацию с допингом
- Российским офицерам выдали отечественные защищенные мобильники за 115 тысяч
- США озвучили условия отказа от размещения ядерных крылатых ракет
- Муж-стоматолог перерезал горло звезде Playboy
- Семье вернули считавшегося умершим 7 лет назад мальчика
-
Новый Audi A8: объявлены российские цены
- Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Santa Fe
- Названы комплектации и день начала российских продаж кроссовера Geely Atlas
- У "Яндекса" заработал собственный каршеринг
- Toyota назвала российcкие цены на обновленный минивэн Alphard
-
Личная инфляция россиян в 5 раз выше официальной
- Танцы, йога и горячий шоколад: другая жизнь белого воротничка
- Каждый пятый американец имеет долг больше сбережений
- Новый долговой кризис США начнут потребители
- ФРС убедила инвесторов покупать доллар
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Каким бывает допинг: пиво, вентолин и электрический ток
- Как похудеть на пару килограммов: 3 способа, которые обнаружили ученые
- Красное вино полезно для зубов
- Ай, как больно: почему порезы от бумаги такие неприятные
- 7 мифов о прививках, которые развенчали ученые
-
Последний день героя Филипова
- Семья Мишулина судится с "новым" сыном
- Как москвичка-таксистка провела всех
-
Известного певца друг зарезал на день Святого Валентина
- Следователи выясняют причину смерти девочки в детском саду
- Подозреваемый в педофилии мужчина прошел полиграф
- Суд приговорил к 12 годам колонии москвичку, утопившую дочь в ванной
- Массовая погоня за "бешеной" десяткой попала на видео
-
Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
- От микроволновок к умным городам: первый век Panasonic
- Используете uTorrent? В торрент-клиенте нашли серьезную "дыру"
- В Angry Birds теперь можно заработать деньги
- Криптоамбиции Telegram: Дурову мало $850 миллионов
-
Аномальная уборка: упавшая метровая сосулька искорежила машину
- МиГ-35, барокамера и робототехника: юнармейцам приготовили много сюрпризов
- "Реверс" с риском для жизни: Театр мюзикла решился на эксперимент
- Лесная перепись в Подмосковье: зверей пересчитают по следам
- Миллион тюльпанов, боевые сани и салют: чем удивят выходные
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Теперь у каждого россиянина может появиться Геральт в ванне
- Игра про искусство соблазнения напоминает диалоги Mass Effect
- Известный стример CS:GO подал в суд на Twitch
- Симулятор фейка «Плохие новости» обещает защитить нас от лжи
- Режиссёр Call of Duty хотел бы видеть в главной роли Тома Харди
-
Создан первый в мире гибрид овцы и человека
- Троянский конь в опухоли: синтетические клетки будут убивать рак изнутри
- На пути к световому мечу: фотоны объединили, замедлили и обнаружили у них массу
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира
Ранее по теме
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Трансляции
Завтра, 24 февраля
МОК просят продлить дисквалификацию России
Путин познакомился с возможностями "Эры"
Нужна помощь: Василису Бабчук спасет срочная операция на сердце
На востоке Москвы застрелили мужчину
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки
Трамп пообещал не отбирать у американцев оружие
Иванку Трамп сравнили с сестрой Ким Чен Ына
Москаль отказался первым извиняться перед Супрун
93-летняя итальянка уехала волонтером в Африку
Кадыров снова проклял Сталина
В допинг-пробе Сергеевой нашли триметазидин
Верховную раду могут декоммунизировать
Из-за рака Стивену Фраю удалили простату
"Газпром" поставил два рекорда подряд
ЕС продлил оружейное эмбарго против Белоруссии
Во Львове демонтируют стелу победителям над нацизмом
Аксенов рассказал, как крымчан пугали "поездами дружбы"
В Уфе росгвардейцы вынесли старушку из горящего дома
СБУ хочет запретить Россотрудничество
Джонсон призвал продолжать политику санкций из-за Крыма
В Донбассе силовики подбили санитарную машину ПТУРом
Сигары и трубки не полезнее сигарет
Появились подробности о российских версиях пикапа Mercedes-Benz
В России заработали новые правила техосмотра
Американский курорт: завтра, которого не случилось
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере