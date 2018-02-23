Тренер "Зенита" Манчини: не сказал бы, что нам повезло с жеребьевкой

Главный тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини прокомментировал итоги состоявшейся жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, в которой сине-бело-голубым предстоит сыграть с немецким клубом "Лейпциг". Наставник считает, что его подопечным предстоит сложное противостояние.

"Наш предстоящий соперник является одним из лучших немецких клубов, — признается итальянец, слова которого приводит РИА Новости. – И поэтому я бы не сказал, что нам повезло со жребием. Это молодая, но достаточно опытная команда. Они прошли "Наполи", а это достаточно непросто. Более того, они и в чемпионате Германии находятся на высоких позициях. "Лейпциг" – очень сложный соперник для нас".

Напомним, что помимо "Зенита" своих соперников узнали московские ЦСКА и "Локомотив". Армейцы сыграют с французским "Лионом", а железнодорожники – с испанским "Атлетико".

Матчи состоятся 8-го и 15-го марта.