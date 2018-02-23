Москаль отказался первым извиняться перед Супрун

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что извинится перед и.о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун за брань только после ее извинений.

Несдержанность политик проявил после того, как Супрун заявила, что вакцины от кори, переданные Закарпатью от Венгрии, — контрабанда, а потому не используются.

Премьер Украины Владимир Гройсман призвал Москаля извиниться, написав в Facebook, что такое поведение мужчину не красит.

Москаль написал пост в ответ: он высказался так, как считает нужным.

Межфракционное объединение "Равные возможности" также осудило поведение губернатора и потребовало привлечь Москаля к дисциплинарной ответственности в соответствии с законом Украины "О государственной службе".