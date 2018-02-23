Касаткина пробилась в финал теннисного турнира в Дубае

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала финалисткой теннисного турнира, который проходил в Дубае. В полуфинальном противостоянии россиянка со счетом 3:6, 7:6 (13:11), 6:1 переиграла испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу. Соперницы провели на корте 2 часа 35 минут.

Соперницей Касаткиной по финалу станет победительница пары Элина Свитолина (Украина) – Ангелик Кербер (Германия). Вне зависимости от того, как завершится игра в финале, россиянка благодаря добытым победам впервые в своей карьере войдет в число топ-20 теннисисток рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Призовой фонд турнира составляет 733 900 долларов.