Мнучин: Минфин США готовит новые санкции в отношении России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что министерство финансов США готовит новые санкции в отношении России. О них будет объявлено в течение ближайших недель.

Также Мнучин добавил, что в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" подготовлены два доклада: секретный и несекретный, передает ТАСС.

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" президент США Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Норма предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает компании от контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Минфин США 29 января опубликовало открытую версию кремлевского списка, в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.

Также американская администрация сотрудничает с российскими и китайскими властями по вопросу о применении санкций в отношении КНДР. Власти готовы вносить в свои черные списки суда других государств, вовлеченные, по данным Вашингтона, в торговые операции с КНДР в нарушение режима санкций США и Совета Безопасности ООН.

Кампания по максимальному экономическому давлению на Пхеньян уже оказывает негативное влияние на ядерную и ракетную программу КНДР, подтвердил Мнучин. Пакет санкций (самый серьезный из тех, что когда-либо применялся в отношении КНДР) коснется 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.

По свидетельству американских властей, эти шаги направлены прежде всего на блокирование возможностей поставок топлива Северной Корее в обход санкций Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

Мнучин подчеркнул, что США ценят диалог Северной и Южной Кореи и приостановку ядерных испытаний Пхеньяном, но санкции направлены на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.