СБУ обвинила спецслужбы России в попытке взорвать крейсер "Украина"

Российские спецслужбы пытались взорвать ракетный крейсер "Украина". Такое обвинение выдвинул замглавы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, пишет РИА Новости. Законсервированный с 1996 года крейсер дислоцирован в Николаеве.

Подрыв планировалось осуществить в 2015 году в День Конституции Украины с целью запугивания местного населения. Исполнителем должен был выступить россиянин Давид Пономарев и его сообщники, говорится в сообщении. Крейсер "Украина", строительство которого началось в 1984 году, вывели из состава ВМФ России в 93 и передали ВМС Украины. В 96 году из-за проблем с финансированием проект заморозили.

СБУ приписывает России и еще одну диверсию – поджог здания "Общества венгерской культуры" в Ужгороде. По словам Кононенко, атаку украинским спецслужбам удалось сорвать, что заставило наши спецслужбы осуществить запасной план и привлечь исполнителей из стран Евросоюза, которые в итоге совершили поджог.