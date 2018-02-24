В крупнейшем университете Мексики прогремела стрельба, убиты два человека

В самом крупном вузе Мексики – Национальном автономном университете – прогремела стрельба. Погибли два человека. Они не были студентами или работниками учебного заведения, уточняет РИА Новости.

Молодым людям было 20 и 29 лет. Охранники университета нашли их ранеными и отправили в больницу, где они впоследствии скончались.

Следствие предполагает, что стрельба была результатом столкновения двух преступных группировок, выяснявших отношения рядом с университетом. В настоящее время полиция изучает данные с камер наблюдения.