Бобслеистка Сергеева отказалась от вскрытия пробы "В" и покинула Олимпийскую деревню

Бобслеистка Надежда Сергеева, чей допинг-тест оказался положительным, не будет вскрывать пробу "В". Спортсменка уже покинула Олимпийскую деревню.

Допинг-проба Надежды оказалась положительной – в ней был обнаружен запрещенный препарат предуктал.. Спортсменка отказалась от вскрытия пробы "В" и уже покинула олимпийскую деревню. Эту информацию подтвердила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

Анна Макарова также сообщила, что концентрация предуктала в пробе Сергеевой чрезвычайно низка. Выступавшие в соревнованиях двоек Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место.