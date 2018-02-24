НХЛ. Вратарь Георгиев не спас "Рейнджерс" от домашнего поражения

НХЛ. Вратарь Георгиев не спас "Рейнджерс" от домашнего пораженияЧитайте нас в Telegram
За океаном продолжается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. "Нью-Йорк Рейнджерс", ворота которого защищал Александр Георгиев, проиграл на своей площадке "Миннесоте Уайльд".
Во втором матче подряд ворота "Рейнджерс" защищал молодой российский вратарь Александр Георгиев. Александр отбил 33 броска из 36, но не смог спасти свой клуб от шестого поражения подряд. Одноклубник Георгиева Павел Бучневич результативных действий не совершил.
Обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург Пингвинз" в гостях был сильнее "Каролины Харрикейнз". Евгений Малкин сначала отдал две результативных передачи, а под занавес матча отличился сам. Теперь у Евгения 34 гола и 59 передач, и с суммой 73 балла он занимает втрое место в споре бомбардиров, уступая лишь Александру Овечкину.
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