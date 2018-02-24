Жители Риги вышли на улицы в поддержку школ нацменьшинств

В Риге стартовала массовая акция против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения, передает канал "Россия 24". Такой закон на этой неделе одобрил местный сейм. Несмотря на холод, в рижском парке собралось не менее 3 тысяч участников.

Митинг приурочен к особенной дате — 229-летию со дня подписания Екатериной II указа о создании первой русской школы в Латвии, говорит депутат Европарламента от республики и член Штаба защиты русских школ Татьяна Жданок. По ее словам, дети должны учиться на родном языке и сохранять традиции русского народа, передает ТАСС.

В митинге принимают участие несколько тысяч человек, в основном — ученики из русских школ, их родители, а также учителя. Манифестанты собирают подписи под обращением к президенту страны, а также ООН, ЕС и ЮНЕСКО. Протестующие требуют, чтобы русские школы в Латвии сохранились и развивались.

Этнические русские составляют примерно четверть населения этого прибалтийского государства. Русский — распространенный язык бытового общения. 14 лет назад местное руководство уже пыталось полностью отменить обучение на русском, однако столкнулось с сопротивлением общества, конституционного суда и критикой ООН. Тогда было решено, чтобы только 60 процентов образования велось на латышском. Сейчас власти решили довести дело до конца: парламент Латвии на этой неделе в первом чтении из трех принял разработанную Минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как "русский язык", "русская литература" и "связанные с культурой и историей предметы".

Реализация реформы начнется уже с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, ее еще в двух чтениях должен утвердить парламент, а затем подписать президент.

Защитники русских школ ранее уже провели акций протеста и проводят сбор подписей.