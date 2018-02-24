Водитель избежал столкновения с машинами, остановившимися на ночной трассе в ХМАО

Водитель из Ханты-Мансийского автономного округа разместил в сети кадры дорожного инцидента, произошедшего с ним 18 февраля на трассе между поселком Ульт-Ягун и городом Лангепасом.

Мужчина, управлявший легковым автомобилем, заметил, что в его полосе остановились внедорожник и фура.

Автор видео начал сбрасывать скорость, однако скользкая дорога помешала полноценному торможению.

Ему удалось разминуться со встречными транспортными средствами и в последний момент объехать препятствие, удержав рыскающее авто под контролем.