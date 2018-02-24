Дебош, устроенный "женой депутата" на борту самолета "Аэрофлота", попал на видео

Пассажир рейса авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего по маршруту Москва – Бейрут, запечатлел на камеру мобильного телефона агрессивное поведение женщины, отрекомендовавшейся "женой депутата" – именно такой довод она использовала для устрашения других участников конфликта.

По утверждения автора ролика, события, попавшие на видео, происходили в минувшую пятницу, 23 февраля.

"Лила сок на стену, на девушку, которая сидела спереди, чья вина была только в том, что она разложила кресло", — рассказал о причинах противостояния пользователь, разместивший запись в сети.

Другие пассажиры и сотрудники авиакомпании попытались утихомирить разбушевавшуюся женщину, сыпавшую угрозами и оскорблявшую другую пассажирку.

В итоге им удалось погасить конфликт на борту воздушного судна.

"К чести стюардесс, быстро справились с хулиганкой. Так и летаем", — резюмировал автор.