Путин поручил Медведеву заняться экологией Красноярска

Разработать до середины июня план улучшения экологической обстановки в Красноярске поручил президент России Владимир Путин главе правительства Дмитрию Медведеву. Текст поручения президента опубликован на сайте Кремля.

План мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Красноярске должен быть разработан совместно с правительством Красноярского края и заинтересованными организациями. Срок, определенный президентом — 15 июня 2018 года.

В течение 2017 года и в нынешнем году в Красноярске несколько раз вводили режим "черного неба", напоминает РИА Новости. Красноярцы тогда жаловались на серый туман над городом и неприятный запах в воздухе. Президент Путин, посещая Красноярск в начале февраля, среди факторов ухудшения экологической обстановки в городе особо отметил растущий автопарк: на него, по словам президента, приходится 36 процентов всех выбросов. Городской автопарк Красноярска президент тогда призвал переводить на газомоторное топливо.

Двадцать девять процентов выбросов приходится на алюминиевый комбинат, следующие по объему выбросов — теплоэлектростанции. Были упомянуты и дома, которые в холодный период отапливаются углем. Все это вместе, по словам Путина, и создает над Красноярском "черное небо".