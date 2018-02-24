ОКР могут восстановить в заключительный день Олимпиады

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о восстановлении статуса и прав Олимпийского комитета России (ОКР) будет принято в заключительный день Олимпийских игр – в воскресенье, 25 февраля. Об это сообщил директор по коммуникациям организации Марк Адамс.

"Исполком МОК сегодня заслушал доклад специальной комиссии, — приводит слова Адамса ТАСС. – Доклад был представлен главой комиссии Николь Хевертц и уже был обсужден членами исполкома. Свою работу МОК продолжит в воскресенье, а исполком соберется утром".

Напомним, что от делегации олимпийских атлетов из России на исполкоме в субботу выступали ее глава Станислав Поздняков и фигуристка Евгения Медведева. Поздняков уверил МОК, что все выдвинутые условия для России со стороны организации от 5-го декабря были выполнены. Теперь ожидается, что ОКР может быть восстановлен в своих правах, а российские спортсмены получат возможность пройти на церемонии закрытия Олимпийских игр под российским флагом.