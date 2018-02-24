Митрополит Иларион рассказал, как защититься от "выродка с ружьем"

Председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих всех конфессий и религий быть бдительными и обращать внимание на подозрительные предметы в храмах.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" в субботу, комментируя трагедию в дагестанском Кизляре 18 февраля, митрополит, в частности, сказал: "Мы все должны быть сейчас очень бдительными, и там, где это возможно, установить специальную охрану, особенно в тех регионах, где уровень террористической опасности повышен".

Иерарх подчеркнул, что спецслужбы должны выявлять потенциальных террористов до того, как они совершат свои преступления. Для этого, по его словам, правоохранителям необходимо анализировать информацию в интернете и соцсетях, а также оперативно реагировать на сигналы, поступающие от родственников и друзей потенциальных преступников.

Вместе с тем митрополит Иларион отметил, что возрастает коллективная ответственность людей, которые приходят в храмы, мечети и синагоги. "Я думаю, что любой прихожанин и любой священнослужитель, если он замечает что-то подозрительное, должен отвлечься от своей молитвы и отреагировать на то, что увидел", — сказал он.

Архипастырь напомнил также, что хотя террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ), которой присягнул на верность кизлярский террорист, распалась как географическая реальность, множество ее явных и тайных адептов разбросаны по миру. Поэтому, по его словам, "такой выродок с ружьем или пистолетом" может возникнуть в любом городе, перед любой церковью, мечетью или синагогой.