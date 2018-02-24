Стрелок Артем Черноусов взял серебро на чемпионате Европы

В венгерском городе Дьер продолжается чемпионат Европы по стрельбе. Российский стрелок Артем Черноусов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров.

Артем выбил 239,8 балла, уступив только турку Юсуфу Дикечу, который и стал победителем с результатом 241,6. Бронза досталась португальцу Жуану Коште. На чевертом месте ще один стрелок из России Андрей Гурьянов.

Это вторая награда Черноусова на нынешнем турнире. Ранее Артем в паре с в паре с Маргаритой Ломовой с мировым рекордом стал чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в соревнованиях смешанных команд.