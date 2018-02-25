Белый дом: демократы стремятся подорвать политические позиции Трампа

24 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что представители Демократической партии не прекращают попыток подорвать политические позиции президента США Дональда Трампа.

Так Сандерс прокомментировала служебную записку, подготовленную законодателями-демократами из специального комитета по разведке палаты представителей Конгресса. Содержание документа касалось предполагаемого вмешательства Российской Федерации в президентские выборы 2016 года.

Сандерс отметила, что Трамп поддержал публикацию записки, несмотря на то, что в ней демократы пытались "подорвать политические позиции президента".

9 февраля текущего года Дональд Трамп лично пообещал опубликовать секретную записку демократов о "вмешательстве" России, напоминает газета "Известия".

Москва неоднократно отрицала обвинения в приписываемых ей попытках вмешаться в ход избирательной кампании в США, а также якобы наличии связей между Дональдом Трампом и Россией. По данным опроса Marist Poll, более 40 процентов граждан США опасаются вмешательства РФ в предстоящие выборы в конгресс Соединенных Штатов Америки.