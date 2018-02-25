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25 февраля 201804:21

Олимпийский стадион в Пхенчхане пойдет под снос

EPA

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Стала известна судьба олимпийского стадиона в Пхёнчхане. Арена будет снесена после завершения Паралимпийских игр.

Организаторы Олимпиады решили не сохранять стадион, на строительство которого было потрачено 100 миллионов долларов. Сооружение оказалось ненужным небольшому городку Пхёнчхану и будет снесено. Всего на олимпийском стадионе запланированы четыре мероприятия – церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр.

МОК остался недоволен этим решением организаторов Игр. "Олимпиада может считаться по-настоящему успешной, только если после нее остается наследие. К сожалению, пока в Пхёнчхане так не происходит. У трех стадионов пока нет четкого плана использования на будущее", — приводит слова члена исполкома МОК Гуниллы Линдберг "Спорт-Экспресс".

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