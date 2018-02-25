В Костроме более 3 тысяч человек остались без тепла из-за аварии на водоводе

В Костроме в ночь на 25 февраля произошел прорыв на водоводе. В зону отключения попало более 70 домов. О ЧП сообщили представители ГУ МЧС по Костромской области.

Как уточняется, место прорыва находится на улице Борьбы. В зону отключения теплоснабжения попали 74 дома разной этажности (в них проживают 3,5 тысячи человек, в том числе 780 детей), а также шесть социально значимых объектов.

По предварительной информации, восстановительные работы планируется завершить к 13 часам воскресенья, передает агентство "Интерфакс".