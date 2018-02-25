Российские хоккеисты против Германии: 1:0 после первого периода

В столице зимних Олимпийских игра Пхенчхане проходит финальный матч мужского хоккейного турнира, в котором принимает участие команда Олимпийских атлетов из России. Наши хоккеисты встречаются с соперниками из Германии. Счет открыл Войнов на последней минуте периода.

Игра началась осторожно, но уже на первой минуте у россиян был удален Андронов. Впрочем, немцы не смогли воспользоваться численным преимуществом. Однако атакующий потенциал нашей команды был явно выше, уже в первые минуты игры Мозякин, Телегин и Капризов остро атаковали ворота соперников. Особенно здорово наши играли, когда у немцев был удален Эрхофф. Но бундестим долго держала удар и лишь на последней минуте Войнов смог открыть счет.