Хоккейный финал Олимпиады: немецкая команда сравняла счет

Завершился второй период финальной встречи хоккейного турнира зимних Олимпийских игр. Команда Олимпийских атлетов из России в решающем матче соперничает с хоккеистами Германии. На 30-й минуте игры счет стал 1:1 после редкой контратаки немцев.

Первый период прошел с преимуществом нашей команды, но единственный гол лишь на 20-й минуте встречи забил Войнов. Во втором периоде наши усилили давление на ворота соперников, и они стали чаще ошибаться в защите. Однако увеличить счет россиянам не удавалось, и в одной из редких контратак немцы восстановили равновесие: отличился Шютц.