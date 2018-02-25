В финале олимпийского хоккейного турнира играется овертайм

В Пхенчхане завершается хоккейный турнир мужских сборных зимних Олимпийских игр. В решающем матче играют команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Матч получился крайне тяжелым, тягучим, с обилием позиционной борьбы. После трех периодов основного времени счет ничейный – 3:3. Идет овертайм.