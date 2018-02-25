В красноярской школе обрушилась крыша

В деревне Альгинка Красноярского края 23 февраля обрушилась крыша, учеников в здании не было, никто не пострадал. Об этом сообщил депутат заксобрания региона Александр Глисков.

По его словам, балки перекрытия в спортзале проседали уже давно. Когда ситуация стала критической, директор принял решение с 16 февраля возить детей в другую школу.

Глисков рассказал, что администрация была в курсе ситуации со школой. Краевое министерство образования предлагало помощь, но местные чиновники захотели решить проблему самостоятельно.

Отмечается, что в здании школы находится библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, избирательный участок, передает РИА Новости.