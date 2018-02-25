Эксперты обсудили сохранение ненецкой оленегонной лайки

Участники дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики "ПОРА" обсудили вопрос селекции, исследования и сохранения ненецкой оленегонной лайки. Одной из самых важных проблем оказалось поддержание чистоты породы.

Отмечается, что при скрещивании лайки с другими собаками, теряется 90 процентов ценных качеств. Поскольку ввоз других пород в тундру не регулируется, участники предложили ввести на это юридические ограничения.

Кроме того, члены клуба призвали экспертные сообщества объединиться для повышения качества документов, регулирующих породу. Они также решили обратиться в Минкульт, Минприроды и РАН с инициативой признать ненецкую оленегонную лайку национальным достоянием.

Как рассказали депутат Архангельского областного Собрания депутатов Матвей Чупров и председатель совета старейшин КМНС Матрена Талеева, лайки очень важны в быту ненцев, в языке которых слова "жизнь" и "олень" звучат одинаково.