Аксенов рассказал, что может наладить российско-украинские отношения

Глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ. Аксенов посетовал на то, что у СМИ на Украине нет возможности сообщать достоверную информацию о ситуации в Крыму. Власти Украины своими действиями опровергают заявления о демократическом государстве, поэтому лучшим способом распространения правды на сегодняшний день является "сарафанное радио".

"Там — это лучшее средство общения. Как инструмент это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе", — сказал Аксенов.

Аксенов рассказал, что у большинства украинцев нет никакого желания вступать в братоубийственную войну с Россией. "Социологические опросы говорят о том, что подавляющее большинство — за то, чтобы закончить конфликт любой ценой", — отметил он.

Крым рад принимать туристов с территории Украины. Их количество выросло до полумиллиона в год. "У нас нет никакого предвзятого отношения. Наши друзья, братья, пожалуйста. Ради бога. Все, кто с мирными намерениями приехал, приехал отдыхать, сделать здесь бизнес, будем рады, встречаем их здесь с распростертыми объятиями", — отметил Аксенов.

Глава Крыма уверен, что санкции Запада из-за воссоединения Крыма с Россией временны и бесперспективны. Ограничения лично против него Аксенова также не интересуют. "Смешные абсолютно меры, нас этим не напугать, не знаю, зачем они это делают", — заключил глава Крыма.