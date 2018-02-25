Комики: Захарова пошутила про американское руководство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1". В частности, Захарова критически высказалась о заявлениях и решениях, принимаемых американскими политиками.

Создается впечатление, пошутила Захарова, что "популярные комики, может быть, Джим Керри, придумывает им эти концепции". По мнению Захаровой, обвинить 13 россиян во влиянии на выборы президента такой страны, как США — очень смешно.

Захарова, уверена, что политическая система США переживает кризис, и обвинениями в адрес России власти пытаются его "притормозить". "Но как-то, в общем, совсем не получается", — заключила она.