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Ситуация на Украине 11 минут назад

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25 февраля 201820:45 Александр Балицкий

Киевские власти устраняют тех, кто помог им захватить власть

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"Небесная сотня" — так называют на Украине тех, кто пришел на Майдан с миром, но, получив пулю, отправился на небо. Так кто стрелял? Журналистское расследование независимо идет в разных странах, ибо кровь на Майдане — ключевой момент, спусковой крючок госпереворота.

В руках журналиста Андрея Веселова — сенсационные документы, подписанные лично, в присутствии украинских адвокатов признания тех самых грузинских снайперов, которые в феврале 2014-го участвовали в бойне на Майдане. На видео они в деталях рассказывают, кто и как отдавал приказы стрелять.

Александр Ревазишвили и Коба Нергадзе отправились на Майдан по приказу бывшего военного советника Саакашвили Мамуки Мамулашвили — сейчас он воюет на Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины. Они и сами при Саакашвили были связаны со спецслужбами Грузии. Занимались нейтрализацией оппозиции в составе так называемой "зондеркоманды", так что в революции для них не было ничего нового.

"Надо было создать ажиотаж. Люди не должны были останавливаться. Не имело значения, стрелять в дерево или в баррикады, или в тех, кто бросал коктейли Молотова. Нужно было добиться хаоса, чтобы народ выступил против "Беркута, — рассказал Коба Нергадзе. — 10 февраля 2014 года я со своей группой находился на третьем этаже гостиницы "Украина". К нам зашли Михаил Саакашвили, Мамука Мамулашвили, Андрей Парубий, Сергей Пашинский и мужчина в камуфляжной форме. Саакашвили нам представил его как бывшего военнослужащего США по имени Кристофер Брайан. Позже я от Мамулашвили узнал, что он служил в армии США снайпером".

Брайан — инструктор. Координатор наемников — Сергей Пашинский — это сейчас он в кресле главы комитета Верховной Рады по обороне, а тогда — один из главных провокаторов Майдана. Ему, как и Андрею Парубию, и отводилась едва ли не ключевая роль в организации массовых расстрелов, когда казалось, что вот-вот — и революция сгорит в собственном огне. Но главарям переворота нужны были сакральные жертвы, как и то, еще первое, убийство у баррикад на Грушевского, с двух метров, как топливо для разжигания ненависти.

Около восьми утра 20 февраля из Консерватории открыли огонь. Почти сразу же стрелять начали и с верхних этажей гостиницы "Украина". А ведь то, о чем говорят в своих показаниях граждане Грузии, можем подтвердить и мы, работавшие четыре года назад в самом эпицентре событий.

В те дни наша съемочная группа базировалась в доме прямо напротив Консерватории. Балкон, которой хорошо просматривался из окон квартиры, выходящих на улицу Городецкого, где быстрыми перебежками от колонны к колонне перемещались люди с винтовками в руках. Мы, конечно, не можем утверждать, что стреляли именно они, но когда рано утром 20 февраля раздались выстрелы, люди с оружием были там. И в какой-то момент один из них, увидев, что за ним наблюдают, недвусмысленно дал понять: от окна лучше отойти.

Бельгийский журналист Патрик ван Гомпель в момент расстрелов находился в гостинице "Украина". Номер съемочной группы был удачно расположен в торце здания, с той стороны, с которой можно было видеть всю происходящее на Институтской, когда пули косили активистов Майдана одного за другим.

В первом интервью российским журналистам политолог из Университета Оттавы Иван Качановский, чье имя — синоним беспристрастности и высокой научной точности, рассказывает, как с дотошностью ученого изучил все существующие в открытом доступе видео, аудио- и текстовые документы, касающиеся событий на Майдане.

Один из главных тезисов, к которым за 4 года научного мониторинга пришел Качановский, — то, что кровавые события 20 февраля начались не в 8 утра с расстрела митингующих (версия, которая все эти годы тиражируется на Украине), а несколькими часами ранее — с прицельной стрельбы по "Беркуту". В то утро Качановский следил одновременно за несколькими трансляциями с Майдана.

"Я, как сейчас, помню эту трансляцию, когда "Беркут" начал отступать от Консерватории. Я это видел, они просто укрывались возле гостиницы "Украина". Они хотели спрятаться за этими сооружениями на Майдане и отступали скрытно. Это свидетельствует о том, что были под огнем. Это была моя гипотеза, которую я начал изучать. И потом я нашел много подтверждений", — отметил Иван Качановский.

Однако после расстрела видеозаписей с этих камер наблюдения Качановский найти уже не смог — их уничтожили. Но тезисы подтверждает экс-боец луганского "Беркута", а сейчас — сотрудник МВД ЛНР лейтенант Леонид Марчук. Утро 20 февраля вместе с другими бойцами своей роты он встретил у здания Консерватории.

"Уже около 5 утра началось противостояние с оружием. После того, как нас собрали возле автобусов, непонятно было, что и как делать. В кабинет министров уже прибыли вооруженные люди. А у нас что при себе? Палка, щит, еще резиновые пули", — рассказал Марчук.

Чуть позже, анализируя видеозаписи с места расстрела, Марчуку стала понятна и задача, которая, вероятно, ставилась неизвестным снайперам.

"По сотрудникам полиции велся огонь специально для того, чтобы спровоцировать антиснайперскую группу. Она была на возвышенности, и ей было видно, как падают сотрудники полиции. Важен был сам факт спровоцировать ее и заснять на видео, как она непосредственно будет работать по митингующим", — уверен Марчук.

Как показало исследование, проведенное на основе синхронизированных трансляций с места события, так называемая "черная рота" прибыла на место уже после того, как начался расстрел. Да и по снимкам видно: стреляли в майданоцев — точно не правоохранители. Взять хотя один снимок, сделанный французским репортером.

"Я нашел это фото в хорошем разрешении. Это снимок щита убитого майдановца, одного из первых убитых на Институтской. На нем можно очень легко видеть, что дырки от пуль выходят как раз со стороны гостиница "Украина" в направлении как раз "Беркута". То есть в противоположную сторону от того, от которой майдановцы защищались и думали, по ним будет вестись огонь", — рассказал Иван Качановский.

Детали, которые на Украине все эти годы стараются не замечать, ведь даже следы от пуль в стене гостиницы "Украина" следователи начинают изучать лишь на четвертую годовщину расстрелов. И выдворение с Украины Саакашвили — в аккурат за день до того, как он должен был дать показания в суде.

"Мог ли Саакашвили пойти на то, чтобы спровоцировать убийства людей на Майдане и так далее. Я бы сказала, а почему вас это удивляет? Я была уверена — и сейчас это, мне кажется, подтвердилось — что он был частью американского проекта, а на Украине он действовал с четким указанием и четким планом со стороны спецслужб, но для него это не важно. Это человек, который может перешагнуть через трупы для того, чтобы дойти до своей цели", — заявила Нино Бурджанадзе, лидер партии "Демократическое движение — единая Грузия".

Впрочем, кроме грузинских стрелков в составе снайперских групп Майдана были и другие гастролеры. Спешно покинувшие Киев после переворота Ревазишвили и Нергадзе впервые это подтверждают.

"Я присутствовал во время инструктажа старших групп. Инструктировал Брайан на английском языке, переводил Мамулашвили. Порядок действий был определен следующий: группа, возглавляемая Пашинским, переходит в Консерваторию. Его группа состояла из украинцев, поляков, грузин, литовцев", — рассказал Нергадзе.

Две снайперские пули и взрыв светошумовой гранаты, извлеченной из разгрузки — так погиб боец киевского "Беркута" Николай Семисюк. Это случилось в 09:30 того же 20 февраля.

"Расследование все идет про героев "небесной сотни". Обвиняют "Беркут", а касательно этих ребят нет никакого расследования. Может, пройдет несколько лет, может, власть поменяется, будет что-то другое делать. А сейчас — ничего. Будет глухой угол. Все", — уверена Мария Семисюк, супруга погибшего Николая Семисюка.

Вот и родственники расстрелянной "небесной сотни" не могут ответить даже себе: очередная годовщина тех событий для Украины — праздник или траур? Каждый вечер по дороге с работы домой Владимир Бондарчук проходит по Институтской. Здесь погиб его отец — школьный учитель из западно-украинского Хмельницкого. "Эти события нельзя забыть, и чем больше проходит времени, тем тяжелее", — вздыхает Владимир.

"Это была запланированная операция, массовое убийство. 37 майдановцев заявили открыто, что во время суда или во время расследования о том, что их расстреливали как раз из гостиницы "Украина" и других мест, которые в то время контролировались как раз майдановцами", — сказал Иван Качановский.

Но в убийстве мирных граждан тогда практически сразу обвинили "Беркут" и президента Януковича. Двоих "беркутовцев" до сих пор судят по этому делу. Хотя факты указывают ровно противоположное: стреляли по приказу тех, кто теперь входит в высшие эшелоны украинской власти.

Неудивительно, что, скрывая правду любыми средствами, и спустя четыре года Киев устраняет даже тех, кто помогал эту власть устанавливать. Передавшие в суд свои показания грузинские снайперы вынуждены скрываться в Армении, ведь несколько человек, которые вместе с ними тогда приезжали на Майдан, уже пропали без вести.

Текст: "Вести недели"

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