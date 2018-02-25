Верка Сердючка призвала оторвать ей голову в рамках декоммунизации

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко, который выступает под творческим псевдонимом Верка Сердючка, резко высказался в связи с решением киевских властей в рамках декоммунизации снять пятиконечную звезду со шпиля высотки на Крещатике, где находится его квартира.

"В связи с событиями в Украине хотят на моем доме на Крещатике декоммунизировать звезду. Я говорю: "Так вы и голову Сердючке тогда оторвите", — цитирует РИА Новости слова Данилко, сказанные им украинским СМИ.

По мнению певца, звезда на шпиле высотки на Крещатике стала частью его сценического образа, поэтому давно не ассоциируется с советским наследием.

Согласно закону "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", который действует на Украине с мая 2015 года, запрещена пропаганда советской символики, а города и улицы, названные в честь советских государственных деятелей, должны быть переименованы. В рамках этого закона уже переименованы города Днепропетровск (теперь он называется Днепр) и Кировоград (Кропивницкий). Кроме того, по всей стране уничтожено множество памятников советской эпохи.