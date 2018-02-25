Путин встретится с российскими призерами Олимпиады

Президент РФ Владимир Путин встретится с российскими призерами Олимпийских игр ориентировочно 28 февраля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча готовится, однако точную дату называть не стал, сославшись на то, что предстоит согласовать графики спортсменов, передает РИА Новости.

Олимпиада в Пхенчхане завершилась в воскресенье, 25 февраля. Атлеты из России завоевали в Южной Корее 17 медалей, две из которых – золотые. Медали высшего достоинства принадлежат 15-летней фигуристке Алине Загитовой и хоккейной мужской команде.

Серебряные и бронзовые медали завоевали лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов, фигуристы (в командном первенстве Евгения Медведева, Алина Загитова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, скелетонист Никита Трегубов.

Кроме того, награды получили лыжницы Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, фристайлисты Илья Буров и Сергей Ридзик, конькобежка Наталья Воронина, а также шорт-трекист Семен Елистратов.