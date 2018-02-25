Россиянин Хачанов выиграл теннисный турнир в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов отпраздновал победу на турнире во Франции, призовой фонд которого превышал 645 тысяч евро. В финальном поединке он сумел обыграть третью ракетку турнира француза Люку Пуйе со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Встреча между россиянином и французом продолжалась 1 час 50 минут. Для Карена Хачанова трофей в Марселе стал вторым в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде, сообщает РИА Новости.