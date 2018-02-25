Российские победы: 2 золотых медали, 6 серебряных и 9 бронзовых

Под занавес Олимпиады в Пхeнчхане наши хоккеисты чуть не довели болельщиков до инфаркта. В финальном матче с немцами нам удалось дожать их лишь в дополнительном – четвертом – периоде: 4:3. Но как!? Настоящая драма разыгралась в последние две минуты третьего периода. Когда мы проигрываем шайбу, да еще оказываемся в меньшинстве, Знарок снимает вратаря, оголяет ворота и всю пятерку пускает в психологическую атаку. Победное решение... Забиваем! Ничья. И дополнительный период. А там уже с немцами и разобрались. Золото в хоккее — эффектная точка!



Две недели борьбы, слез, радости, разочарований и моменты триумфа. А в целом — посыл всем недоброжелателям: наш дух не сломить.

Как сообщила пресс-служба Кремля, готовится встреча Владимира Путина с призерами Олимпийских игр. Предстоит лишь согласовать графики президента и многих спортсменов.

Илья Ковальчук поздравляет ребят прямо в раздевалке. Что-то невероятное творит на этой Олимпиаде "красная машина"! Мы победили, золото — наше!

Сергей Мозякин и Иван Телегин поют и танцуют, Кирилл Капризов — автор победного гола — расписывается прямо на майках, вратарю Василию Кошечкину шампанское льют прямо на голову.

"У нас не было ни звезд, ни первого, ни четвертого звеньев. Мы — одна семья, поэтому мы этого добились. Многие говорили, что у нас нет характера, но мы показали, что он у нас есть", — отметил Илья Ковальчук.

Поначалу казалось, что у наших все получилось уже в первом периоде. За 50 секунд до перерыва Войнов мощнейшим броском распечатывает ворота немцев: 1:0.

Во втором периоде немцы выравнивают счет, и дальше не уступает никто. Третий период — нервы на пределе: немцы прессуют Капризова возле бортика, Гусев подхватывает. Бросок. Гол! Вроде обрадовались, но проходит 10 секунд — Германия забивает одну, а через три минуты еще одну шайбу: 3:2. Немцы ведут. До финальной сирены остается минута, а мы проигрываем. На то, чтобы забить, — 58 секунд, а наши еще и в меньшинстве. Главный тренер Знарок снимает Вратаря, выпускает еще одного игрока. Чудо! Никита Гусев спасает команду.

Овертайм. Игра до первой шайбы. Трибуны замирают. Капризов забивает. Россия становится олимпийским чемпионом. Весь зал кричит. На хоккеистах не осталось ни одного шлема — все на льду. Это наше золото!

Звучит гимн Олимпийского комитета, но в душе у каждого из наших хоккеистов – те, ради кого они бились всю Олимпиаду и много лет до нее. Зал начинает петь гимн Российской Федерации. Начинают петь и хоккеисты. Звука нет, но по губам читаются слова нашего гимна.

Главному тренеру Олегу Знарку прямо на скамейке поступает звонок на телефон. Когда отвечает, на лице нет ни одной эмоции. Тут же зовет команду: они тоже кричат в трубку. Кто звонил, всегда сдержанный Олег Знарок расскажет уже на пресс-конференции, но перед этим вскинет победную "козу": мы победили!

"Позвонил Владимир Владимирович. Поздравил с победой. Было очень приятно! Служим России!" – сказал Олег Знарок.

Раздевалка наших хоккеистов, в которой ковалась победа. Здесь — надпись: "В бою нужны смекалка, отвага, закалка. Сметлив и хитер — пятерым нос утер!" У каждого из наших хоккеистов здесь есть свое место.

"Спасибо ребятам, они мне очень помогали в этом, когда был очень серьезный соперник, нам было играть проще, легче на него настроиться", — признался вратарь Василий Кошечкин.

Со льда он посылает привет своим главным талисманам: дочке Лизе, сыну Роме и жене Ире. "Мы всю жизнь шли к этому, чтобы выиграть олимпийское золото, и это случилось!" – радуется Кошечкин.

C репортерской трибуны за каждым из бросков следит легенда российского Хоккея Алексей Яшин. Он здесь в качестве эксперта канадского телевидения.

Всю Олимпиаду журналисты всего мира охотились за каждым кадром нашей "красной машины". Вот Сергей Мозякин настраивается, разыгрываясь футбольным мячом. Вот ребята разминаются прямо на улице.

А вот место, куда журналистов вообще не пускают. У нас есть уникальная возможность побывать на той самой скамейке, где сидела наша команда. Сама скамейка довольно твердая, во время игры не до комфорта. Игроки сами знают, когда происходит смена, и, как правило, когда они выходят на лед, просто перепрыгивают через бортик. А вот обратно гораздо удобнее попадать через дверь. Ее специально открывают — игроки тут же заходят внутрь.

Четвертое место с краю от этой скамейки никто из наших хоккеистов никогда не занимает — здесь всегда находится Олег Знарок, при чем не сидит, а стоит, чтобы лучше было видно лед, чтобы лучше отдавать команды нашим хоккеистам.

Болеть за наших приехали со всей страны. Друзья детства Сергея Широкова из его родного города пришли болеть под "Прощание славянки". Денис Антонюк пришел болеть за команду из России с украинским флагом. "Потому что родился в СССР, мы все – братья-славяне и должны быть все за одно", — уверен он.

И такое же единение — всю Олимпиаду и почти на всех стадионах.

Российские болельщики не перестают поддерживать и наших лыжников. Они на этой Олимпиаде сделали что-то абсолютно невероятное: восемь медалей! В Пхенчхане они — настоящие герои.

Трасса — полсотни километров. Без остановки. На износ. Два с лишним часа. Титаническая нагрузка на организм. На трибуне Елена Вяльбе крестит ребят, а как только стартуют, задерживает дыхание.

Феномен Олимпийских игр в Пхенчане. Александр Большунов — это его первая Олимпиада — стартует седьмым, но буквально минуты — и он уже борется за место в тройке. Тут даже корейцы начинают выговаривать "Россия".

Несколько кругов — Большунов подрезает олимпийского чемпиона из Финляндии Ийво Нисканена и становится первым. И это при том, что конек финского спортсмен — именно длинные дистанции. Пока наш Большунов брал медали в спринте, тот готовился к 50-километровому марафону. Полтора часа гонки позади, а наш свеж, словно только начал, позволяет себе расслабиться на прямой. Финн при этом задыхается.

На последнем круге Нисканен меняет лыжи, Большунов решает ехать дальше, но скольжения чуть-чуть не хватает. Серебро — наше. Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, на трибуне закрывает глаза перчатками. Слезы из глаз — сами собой. Все, кто рядом, бросаются на шею. Финский тренер подходит и даже слов подобрать не может от восторга.

Едва люди на трибунах начинают скандировать фамилию "Вяльбе", она в прямо смысле закрывает им рот руками со словами: "Вон они, герои, на финише".

А вот Александр Большунов на финише от злости даже палками перестал работать: золото было в шаге, в секундах. Два часа на разрыв аорты по морозу, а он выходит с трассы, перекусывает бананом и восстановительным гелем с витаминами (на вкус похож на варенье) и готов назад.

"Приходилось работать с большей скоростью, чем у Нисканена. Я его, конечно, догнал, но он начал показывать, что устал. Я понимал, что это все – блеф", — рассказал Александр Большунов.

"Большунов — первый в истории советских и российских лыж спортсмен, который на Олимпиаде выиграл четыре награды. Этого не могли сделать величайшие люди в истории советских и российских лыж. У Большунова впереди еще ни одна Олимпиада. Он — невероятный парень", — сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Александр Большунов — четыреедали. Лыжник Денис Спицов — три медали. Еще одна — за командный спринт. Лыжники из России в Пхенчхане, выступая с заклиненным гербом на форме, заработали больше наград, чем на легендарной Олимпиаде в Сочи.

"Нас бьют, а мы летаем. Это огромная мотивация за всех наших ребят, которые, к сожалению, не смогли здесь присутствовать. Берем медали на всех", — отметил Денис Спицов.

"Российские лыжники вернули стране ощущение, что мы можем быть всегда первыми. Уверен, что мы можем на протяжении ближайших 15 лет быть законодателями мод в лыжных гонках. Берегись, Норвегия", — сказал Дмитрий Губерниев.

Еще одно открытие Олимпиады — Сергей Ридзик. Он ворвался на пьедестал, где спортсменов из России не было еще ни разу в истории. Дисциплина – ски-кросс — гонка на горных лыжах с преодолением виражей и трамплинов на скорость.

Сервисные комнаты наших спортсменов дисциплины ски-кросс. Это небольшие помещение два на четыре метра. В них они проводят последние минуты перед стартом. Вот они, те самые лыжи, которые принесли нам бронзу. На них написано: "Сергей Ридзик". Третье место. Видно, как тяжело давалась эта медаль: трещина от падения на канадского спортсмена. Эти лыжи восстановлению не подлежат.

Вот как это было. Первые секунды. Сергей Ридзик вырывается вперед, едет вторым. Прыжок. Вдруг прямо перед ним падает канадский спортсмен. Суматоха.

"Я начал приземляться, он своими лыжами срубил меня. Или я ему приземлился на лыжи. Но я понял, что мои лыжи на мне и я могу продолжить гонку. А по правилам тот, у кого лыжа отстегнулась, прекращает свою гонку", — вспоминает Ридзик.

Назло и вопреки. Никита Трегубов, скелетон. Из команды на Олимпиаду не допустили никого, кроме массажиста, а он сам с утра до ночи точил сани до черноты на ладонях и привез серебро.

Наталья Воронина, коньки. Секундомер замерять — сама. Ошибки исправить — сама. Снимала себя на телефон, чтобы отправить тренеру в Москву, чтобы хоть какой-то совет услышать.

Семен Елистратов, шорт-трек. Уже никто не верил. До финиша -несколько кругов, а он – шестой. Вдруг — словно второе дыхание — обгоняет одного, второго и вплоть до последнего круга идет третьим. За несколько метров до финиша делает рывок, подрезает канадца и корейца, выбивается в финал и приходит первым.

"Я стоял на пьедестале почета и думал: Семен, ты мужчина, держись, главное не заплакать", — рассказал Елистратов.

Лыжница-красавица Юлия Белорукова стала двукратной призершей. Бронза и в спринте, и в женской эстафете. Вместе с ней на пьедестале — Непряева, Седова и Нечаевская.

За каждого из спортсменов болели не только на трибунах, но и в Доме спорта. Каково это, взять себя в кулак, когда опускаются руки и весь мир говорит, что не получится? Это не только про Олимпиаду в Пхенчхане, но и про главных героев фильма "Лед". Его показали в Южной Корее.

"Этот фильм в первую очередь о вере в себя, о мечте и пути к победе, о труде. Для меня он — о вере, загадочном русском характере. Проявление этого нашего знаменитого русского характера в Корее можно увидеть повсеместно", — подчеркнул режиссер Федор Бондарчук.

Две золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей!