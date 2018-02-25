Машина с людьми провалилась под лед под Калининградом

В Куршском заливе (Калининградская область) ушел под воду автомобиль "Ока", один человек погиб.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС РФ по региону, сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в воскресенье во второй половине дня. На место происшествия сразу же вышел катер на воздушной подушке со спасателями.

По словам источника в региональных оперативных службах, в машине, по предварительным данным, было три человека, скорее всего, это рыбаки. После того как "Ока" ушла под воду, двое мужчин выбрались, а один, видимо, не смог, остался внутри. Машину на поверхность пока не подняли – она в заливе.

Двух спасшихся рыбаков доставили на берег и передали медикам. Информация о происшествии передана сотрудникам полиции.