На "Лубянке" на рельсы упал человек

В московском метро в воскресенье вечером произошло ЧП: на станции "Лубянка" Сокольнической линии на рельсы упал человек. Пока его извлекали человека с путей, на центральном участке линии, от "Кропоткинской" до "Лубянки", отмечались перебои в движении поездов. По сообщению РИА Новости, один из поездов простоял на станции "Кропоткинская" около 7 минут, а затем остановился в перегоне между станциями. В настоящее время движение поездов метро возвращается в обычный график. О состоянии пострадавшего ничего не сообщается.