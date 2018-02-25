В Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 7,6, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США. Подземные толчки были зафиксированы в 3:44 понедельника по местному времени (20:44 воскресенья по Москве) в 92 километрах к западу от города Поргер. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.