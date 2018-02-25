Упавшая на рельсы на "Лубянке" пенсионерка отделалась ушибами

На станции московского метро "Лубянка" в воскресенье вечером на рельсы упала пожилая женщина. Она отделалась ушибами и растяжением.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева, инцидент произошел около 20 часов. 67-летняя москвичка упала на пути по собственной неосторожности. В тот момент поезда на станции не было.

Женщину оперативно извлекли сотрудники УВД. Напряжение на путях снималось на 3 минуты, в 20:03 оно было подано. Полицейские доставили пенсионерку в комнату полиции и незамедлительно вызвали скорую помощь. Информация о случившемся передана в прокуратуру на Московском метрополитене. Инцидент никоим образом не повлиял на движение поездов на Сокольнической линии, заверил Мышляев.