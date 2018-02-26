На юге Японии совершил аварийную посадку пассажирский борт

В аэропорту города Наха, расположенного в южной японской префектуре Окинава, совершил аварийную посадку пассажирский самолет малайзийской авиакомпании AirAsiaX, на борту которого находились 379 человек.

По поступающим данным, у следовавшего из Токио в Куала-Лумпур авиалайнера была зафиксирована неисправность одного из двигателей, передает ТАСС. Никто из находившихся на борту не пострадал.