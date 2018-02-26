"Милан" обыграл "Рому" в чемпионате Италии

"Рома" и "Милан" встретились в Риме в центральном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей мячи забили Патрик Кутроне (48-я минута) и Давиде Калабрия (74-я). "Милан" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей. В последний раз команда проигрывала в чемпионате Италии 23 декабря. В турнирной таблице "Милан" с 44 очками занимает седьмое место, "Рома" с 50 баллами располагается на пятой строчке.