В Германии с успехом прошла выставка, посвященная немецким женам русской правящей династии

26 февраля 201806:11
В Германии с успехом прошла выставка, посвященная немецким женам русской правящей династииЧитайте нас в Telegram
Совместная российско-немецкая выставка "Гессенские принцессы" закрылась во Франкфурте. Экспозиция была посвящена жизни четырёх жён великих российских князей и императоров. Посетители могли увидеть их картины, фотографии и документы, в том числе, письма. Также организаторы выставки показали одежду "гессенских принцесс" и другие вещи из их жизни. Многие предметы впервые показали широкой публике, сообщает телеканал "Россия 24". А одним из центральных мест экспозиции стала галерея парадных портретов принцесс и их супругов.
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