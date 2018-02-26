В Германии с успехом прошла выставка, посвященная немецким женам русской правящей династии

Совместная российско-немецкая выставка "Гессенские принцессы" закрылась во Франкфурте. Экспозиция была посвящена жизни четырёх жён великих российских князей и императоров. Посетители могли увидеть их картины, фотографии и документы, в том числе, письма. Также организаторы выставки показали одежду "гессенских принцесс" и другие вещи из их жизни. Многие предметы впервые показали широкой публике, сообщает телеканал "Россия 24". А одним из центральных мест экспозиции стала галерея парадных портретов принцесс и их супругов.