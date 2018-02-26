"Пари Сен-Жермен" разгромил "Марсель" в чемпионате Франции

Во Франции завершился 27-й тур национального футбольного чемпионата. "Пари Сен-Жермен" на домашнем поле одержал победу над "Марселем" в принципиальном противостоянии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Кильян Мбаппе (10-я минута) и Эдинсон Кавани (55-я). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Марселя" Роланду (27-я). "ПСЖ" доигрывал встречу в меньшинстве из-за травмы бразильского нападающего Неймара. В турнирной таблице чемпионата Франции по футболу парижане лидируют с отрывом в 14 очков от "Монако" и 16 от "Марселя".