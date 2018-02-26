НХЛ. Шайба Слепышева помогла "Эдмонтону" обыграть "Анахайм"

В Национальной хоккейной лиге прошел очередной игровой день регулярного чемпионата. "Эдмонтон Ойлерз" на чужом льду в серии буллитов одержал победу над "Анахайм Дакс". Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Леон Драйзайтль (1-я минута), Антон Слепышев (13-я), Райан Строум (29-я и 43-я) и Ийро Пакаринен (56-я). У хозяев хет-триком отметился Рикард Ракелль (2-я, 60-я и 60-я), еще по разу отличились Адам Энрик (22-я) и Райан Гецлаф (55-я). "Дакс" удалось отыграться со счета 3:5 за 21 секунду до окончания основного времени.

В других матчах дня две передачи российского защитника Виктора Антипина помогли "Баффало Сэйбрз" сломить сопротивление "Бостон Брюинз" (4:1). "Детройт Ред Уингз" в овертайме обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2), "Миннесота Уайлд" также в овертайме победил "Сан-Хосе Шаркс" (3:2), отыгравшись с 0:2. "Нэшвилл Предаторз" одержал крупную победу над "Сент-Луис Блюз" (4:0).